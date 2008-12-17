Avantaj Türk Telekom'da



Türk Telekom, Eurocup D Grubu'nda deplasmanda 4 sayı farkla yenildiği Aris'i Ankara'da 78-65 yenerek grup liderliği için avantaj yakaladı.





Türk Telekom, Eurocup D Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan'ın Aris BSA 2003 takımıyla Ankara'da karşılaştı. Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren temsilcimiz, ilk maçta Selanik'te 4 sayı farkla yenildiği rakibini 78-65 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi.



Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 13-5 önde geçti. Tsaldaris ve Sekulic'in sayılarına engel olamayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-19'luk skorla geride tamamladı.



İkinci çeyreğe hızlı başlayan Türk Telekom, ilk 2 dakika içinde 24-21 öne geçti. Savunmada beklenen performansı sergileyemeyen temsilcimiz, Aris'in dış atışlarda yüksek yüzde yakalamasıyla 28-24 geriye düştü. Serkan Erdoğan'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle kontrolü ele geçiren Telekom, soyunma odasına 44-36 üstün gitti.



İkinci yarıya Kenney Winston'ın basketiyle girerek farkı çift hanelere taşıyan Türk Telekom, Dudley-Wright ikilisinin pota altındaki etkili oyunuyla Aris'in farkı eritmesine izin vermedi ve son çeyreğe de 60-52 önde başladı.



Son çeyreğe üst üste basketlerle giren Aris, skoru 60-56'ya getirerek farkı 4 sayıya kadar indirdi. Son 5 dakikaya 62-58 önde giren Türk Telekom, Winston'ın sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başardı ve maçı 78-65'lik skorla kazandı.



Türk Telekom'da Michael Wright 23 sayı – 10 ribauntla double-double yaparken, Erwin Dudley 10 sayı – 8 ribauntla, Kennedy Winston da 10 sayı – 6 ribauntla ön plana çıktı.



Konuk ekipte Nelson'ın 13 sayı – 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmazken, Sekulic 11 sayı – 3 top çalma – 2 ribauntla oynadı.



TÜRK TELEKOM: 78 - ARIS BSA: 65

Salon: Atatürk

Hakemler: Volodymr Drabikovsky (Ukrayna), Sinisa Herceg (Hırvatistan), Damir Javor (Slovenya)

Türk Telekom: Bekir 8, Tutku 9, Winston 10, Dudley 10, Lang 3, Wright 23, Blakney 7, Serkan 8, Barış Özcan, Asım, Mutlu

Aris BSA: Clark 7, Marshall 9, Sekulic 11, Tsaldaris 7, Nelson 13, Gavel, Agadakos 6, Barlos 2, Iliadis 10, Argyropoulos

1. periyot: 19-21

Devre: 44-36

3. periyot: 60-52

Beş faulle çıkan: 27.50 Lang (Türk Telekom)

