Avantaj Rockets'ta: 89-88



NBA'de Batı Konferansı playoff ilk tur dördüncü maçında Houston Rockets evinde Portland Trail Blazers ile karşı karşıya geldi.



Yao Ming ve arkadaşları salondan 89-88 galip ayrılarak seride 3-1 öne geçti. Rockets, Çarşamba sabaha karşı TSİ: 05:00'da Rose Garden'da oynanacak maçı da kazanması durumunda 4-1 ile turu geçen taraf olacak.



Houston'da Yao Ming 21 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaşırken seri boyunca etkili bir performans sergileyen Luis Scola 17 sayı, 8 ribaunt, Shane Battier 14 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Ron Artest 12 sayı, 9 asistle ön plana çıkan diğer isimler oldular.



Oregon ekibinde ise Brandon Roy 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blok, 4 top kaybı ile bir kez daha kalitesini ortaya koydu ancak onun bu çabası galibiyet için yeterli olmadı. LaMarcus Aldridge ise 19 sayı, 10 ribaunt ile oynadı.



