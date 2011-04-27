T24 LogoT24 Logo
Spor

AVANTAJ MANCHESTER UNITED'IN ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 03:21

-AVANTAJ MANCHESTER UNITED'IN ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Manchester United, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, deplasmanda Alman Schalke 04'ü 2-0 yendi. Veltins Arena'da yapılan karşılaşmayı 67. dakikada Ryan Giggs ve 69. dakikada Wayne Rooey'nin golleriyle 2-0 kazanan İngiliz ekip, rövanş için önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü Manchester United'ın sahası Old Trafford'da yapılacak. Bu arada diğer yarı final maçında iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona, yarın TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final maçı ise 28 Mayıs Cumartesi günü İngilizlerin ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24