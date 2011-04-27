-AVANTAJ MANCHESTER UNITED'IN ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Manchester United, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, deplasmanda Alman Schalke 04'ü 2-0 yendi. Veltins Arena'da yapılan karşılaşmayı 67. dakikada Ryan Giggs ve 69. dakikada Wayne Rooey'nin golleriyle 2-0 kazanan İngiliz ekip, rövanş için önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü Manchester United'ın sahası Old Trafford'da yapılacak. Bu arada diğer yarı final maçında iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona, yarın TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final maçı ise 28 Mayıs Cumartesi günü İngilizlerin ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak.