Avam Kamarası'ndan Başbakan May'e Brexit desteği

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinde müzakere yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı Avam Kamarası'nda oylandı.

Avam Kamarası'ndaki 650 vekilden 498'i Brexit'i başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini Başbakan Theresa May'in yürürlüğe sokmasını öneren tasarıyı desteklerken, karşı çıkan vekillerin sayısı 114'te kaldı.

Tasarı yasalaşmadan önce önümüzdeki hafta Avam Kamarası'nda komisyon aşamasına gelecek.

Bu aşamada muhalefetteki partiler, tasarıda yapılmasını istedikleri değişiklikleri tartışmaya açacak.

Komisyon aşaması da geçildikten sonra tasarının onay süreci Lordlar Kamarası ve Kraliçe'nin onayından geçip, Mart ayı başında yürürlüğe girecek.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, AB'den ayrılık sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin Parlamento onayı olmadan devreye giremeyeceğine hükmetmişti.

Ardından hükümet, parlamento yetkisinin kendisine devredilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya taşımıştı.

Avam Kamarası'nda dün başlayan görüşmelerde bugün de Brexit'in sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşandı.

Eski Maliye Bakanı George Osborne hükümeti bu müzakerelerde "ekonomiye öncelik tanımamakla" suçlarken "Göçün kontrolüne öncelik verdiler" dedi.

AB'den ayrılık sürecinin "zorlu" olacağını ifade eden Muhafazakar Partili Osborne, Brexit referandumu öncesinde kendisinin AB'de kalınması yönünde "tutkulu bir kampanya" yürüttüğünü, bu yüzden de kabinedeki koltuğundan feragat ettiğini belirtti.

Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin yürürlüğe girmesinin "zaten kendilerini dışlanmış hisseden insanları daha da dışlanmış hissetireceğini" savunan Osborne, sürecin "derin bir anayasal kriz" doğurabileceği öngörüsünde bulundu.

Osborne'un konuşması öncesinde de İngiltere'nin eski AB Büyükelçisi Ivan Rogers, İngiltere'nin ayrılık için AB'ye 60 milyar euro ödeyeceği bilgisi verdi.

Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere'nin AB'ye karşı toplam mali yükümlülüklerinin 40 ile 60 milyar euro arasında bir tutarı bulabileceğini söyledi.

Avam Kamarası'nda haftalık 'Başbakana Sorular' oturumuna vekillerin sorularını yanıtlayan May de "White Paper" adındaki Brexit süreciyle ilgili stratejik belgeyi yarın parlamentoya sunacaklarını belirtti.

İngiltere'de parlamento geleneğinde "White Paper" adlı rapor, ilgili yasa tasarılarının milletvekilleri tarafından tartışılacağı bir politika çerçevesi sunuyor. Yasa tasarısının muhatapları bu politika belgesi üzerinde tartışarak, tasarıda değişiklik yapılmasını önerebiliyor.

Başbakan May, 17 Ocak'ta da AB ile ayrılık müzakerelerinde uzlaşılması amaçlanan 12 maddelik stratejiyi açıklamıştı.

Brexit'in nihai hedefinin AB ile İngiltere arasında yeni, pozitif ve yapıcı bir ortaklık kurulması olduğunu belirten May, bu kapsamda AB'den ayrılmanın ortak pazardan çıkmak anlamına geldiğini söylemişti.

May, aynı zamanda Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere üzerindeki hükmünün biteceğini ifade etmişti.