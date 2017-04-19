Ava çıkan avcıyı timsahlar yedi

Zimbabwe'de av safarisine çıktıktan sonra iki haftadır kayıp olan avcı Scott van Zyl'in timsahlarca yendiği düşünülüyor.

Yabancı turistlere de safari turları düzenleyen Zimbabweli profesyonel avcının Limpopo nehri kıyısında timsahlar tarafından yendiği düşünülüyor.

2 hafta önce safariye çıkan Scott van Zyl av köpekleriyle aracını terk ederek çalılıklara doğru yöneldi. Ancak Köpekler daha sonra kamp alanına yalnız geri döndüler. Arama kurtarma ekipleri ve helikopterlerle kayıp avcıyı bulmak için bölgede arama çalışmaları başladı. Kayıp avcının izleri ve çantası daha sonra nehir kıyısına giden yol üzerine bulundu.

The Telegraph'a konuşan arama ekibinden Sakkie Louwrens ; “Timsahların içinde insan kalıntısı olabilecek şeyler bulduk”dedi. Adli tıp uzmanları bulunan kalıntıların van Zyl'e ait olup olmadığını araştırıyor.

Scott van Zyl'in sahibi olduğu 'SS Pro Safaris' adlı web sitesinde, çıktığı safarilerde pek çok hayvanı avladığı gözüküyor.

Sitenin listesinde avlanan bufalo, gergedan, aslan, leopar ,antilop ve fillerin fotoğrafları uzayıp gidiyor.