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Çevre

Av yasağı 15 Nisan'da başlıyor

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başlıyor

12 Nisan 2014 16:15

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için genel av yasağının 15 Nisan 2014 tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı. Yasak 1 Eylül'e kadar sürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genel av yasağının 15 Nisan'da başlayacağı, ancak isteyen balıkçıların bu tarih itibarıyla Türkiye karasuları bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, su ürünleri avcılık tebliğiyle getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı da serbest olacak. Genel av yasağı, 1 Eylül'e kadar sürecek. Avcılıktan elde edilen üretimin önemli bölümünün 2013-2014 av sezonunda yine hamsi, palamut, istavrit ve çaça gibi göçmen balık türlerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Göçmen balıkların üretiminde balık türünün biyolojisi, ortamdaki besin durumu, besin zincirindeki yeri ve su sıcaklığı gibi bazı çevresel faktörler etkili olmaktadır. Bu nedenle balıkların av verimlerinde, yıllara göre dalgalanma görülebilmektedir. Avlanılan türler açısından, bir önceki av sezonu ile karşılaştırma yapıldığında, hamsi avcılığında artış, istavrit ve çaça avcılığında sabit bir seyir, palamut avcılığında ise bir miktar düşüş olduğu gözlenmiştir." denildi.

 

1703 ton ürüne el konuldu

 

Söz konusu açıklamada, su ürünlerinde sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla gerekli kontrol ve denetimlerin gerçekleştirildiği anımsatılarak, geçen yıl yapılan denetimlerde, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin iptali veya askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımların uygulandığı açıklandı.

Bu kapsamda, su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla işbirliği içerisinde 92 bin 526 denetim yapılırken, yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen 14 balıkçı gemisinin ruhsatının iptal edildiği, yasa dışı avlanan 36 gemiye ve 1.703 ton su ürününe el konulduğu, 7 bin 317 kişiye de 7 milyon 902 bin 605 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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