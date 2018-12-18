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Av tüfeğiyle oynayan çocuk kendini yaraladı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde 13 yaşındaki U

18 Aralık 2018 01:48

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde 13 yaşındaki U.D., oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Ortaca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, U.D., evde yalnızken babasına ait av tüfeği ile oynamaya başladı. U.D. av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi\'ne götürülen U.D., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Kahta Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.  
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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