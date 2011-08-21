-Av tüfeğiyle oynayan çocuk annesini öldürdü KIRIKKALE (A.A) - 21.08.2011 - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 10 yaşındaki çocuk, annesinin ölümüne neden oldu. Alınan bilgiye göre, Yeniceli köyündeki kayınpederinin evine Ankara'dan birkaç günlüğüne misafir olarak gelen Sultan A'nın (32) 10 yaşındaki oğlu H.A'nın oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçma isabet etmesi sonucu sırtından ve göğsünden ağır yaralanan Sultan A'ya ilk müdahale, 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Daha sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Sultan A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.