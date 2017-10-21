T24 LogoT24 Logo
Gündem

Av tüfeğiyle kardeşini öldürdü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 15 yaşındaki A

21 Ekim 2017 00:21

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 15 yaşındaki A.O., kavga ettiği kardeşi 25 yaşındaki Engin Okumuş\'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi 37005 Sokak\'ta meydana geldi. Engin Okumuş ve kardeşi A.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.O., av tüfeğiyle ağabeyine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yararlanan Engin Okumuş, kanlar içinde yere yığılırken, A.O. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Engin Okumuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, A.O.\'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAEngin OkumuşOlaySeyhanGülpınar MahallesiSokakTartışmaVücudununPolisA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24