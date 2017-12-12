T24 LogoT24 Logo
Gündem

Av tüfeğiyle intihar etti

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Ferhat K

12 Aralık 2017 18:41

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Ferhat K. (27), av tüfeğiyle intihar etti.
Tomarza ilçesi Kale Mahallesi\'nde oturan psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen, evli, 1 çocuk babası Ferhat K., evinin bahçesinde çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın cesediyle karşılaştı. Ferhat K.\'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOMARZA Kayseri DHA KAYSERİ TomarzaFerhatTomarzaKale MahallesiYakınlarınınSevkTomarza Devlet HastanesiJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24