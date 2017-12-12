TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Ferhat K. (27), av tüfeğiyle intihar etti.

Tomarza ilçesi Kale Mahallesi\'nde oturan psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen, evli, 1 çocuk babası Ferhat K., evinin bahçesinde çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın cesediyle karşılaştı. Ferhat K.\'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.



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