-AV SEZONUNA FIRTINA ENGELİ BANDIRMA (A.A) - 01.09.2010 - Balıkçılık açısından Güney Marmara'nın önemli merkezlerinden Bandırma ve çevresindeki teknelerin büyük çoğunluğunun, av sezonu başlamasına rağmen, fırtına yüzünden denize açılamadığı bildirildi. Bandırma Ticaret Odası Başkanı ve Kocaman Balıkçılık Limited Şirketi'nin ortaklarından Osman Kocaman, yaptığı açıklamada, Bandırma ve çevresinde etkili olan fırtına yüzünden bölgedeki balıkçıların önemli bölümünün denize açılamadığını söyledi. Kocaman, fırtınanın yanı sıra deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasının da balıkçılık sektörünü olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Sıcaklıktan dolayı balıklar toplu halde hareket etmiyor. Bu da balıkçıların avladıkları balık miktarının azalmasına neden oluyor. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmemesi halinde balıkçıların yakalayacakları balık miktarında ciddi artışlar olacağını düşünüyorum. Bu yıl balık sezonundan umutluyuz. Sezon istediğimiz gibi giderse vatandaşlarımıza ucuz palamut, hamsi ve çinekop yedirebiliriz.'' Kocaman, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın denizlerde ''kaykay'' oluşumuna yol açtığına da değinerek, ''Kaykay'ın 2010-2011 balık sezonuna olumsuz etkileriyle ilgili bugün itibarıyla bir şey söyleyebilmemiz zor. Bunun olumsuz etkileri hamsi ağlarının denize atılmasıyla ortaya çıkacaktır'' dedi. -KAYKAY- Marmara Denizi'nde, bilim adamlarının bir deniz anası türünün sebep olduğunu bildirdikleri, balıkçıların ''salya'' veya ''kaykay'' diye adlandırdığı avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jelimsi tabaka, ağları ağırlaştırarak dibe doğru çekiyor ve gözeneklerini tıkıyor.