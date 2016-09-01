Av sezonu başladı

Çanakkale'de, av sezonunun başladığı ilk günde tezgahlarda sardalyanın fiyatı 15 liradan 10 liraya düştü.

Palamutta ise henüz beklenen bolluk yaşanmasa da balıkçılar ilerleyen günler için umutlu konuştu.

Çanakkale Boğazı'nda 2016-2017 su ürünleri avcılığının ilk gününde havanın rüzgarlı olması avcılığı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı tekneler denize açılamazken, balığa çıkanlar ise kuytu bölgelerde avlanmaya çalışınca ilk gün tezgahlarda beklenen bolluk yaşanmadı.

Çanakkale Balık Hali'nde bazı balık marketleri açılmadı. Açılanların ise tezgahları tam olarak dolmadı. Balık esnafı da, avcılığın ilk gecesinde kuvvetli esen rüzgar nedeniyle beklenen miktarda balık gelmediğini belirtti.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, teknelerin gece denize çıktığını, ancak hava durumu iyi olmadığı için çok açılamadıklarını, daha çok kuytu, körfez yerlerde çalıştıklarını söyledi.

Ancak avın, sezon balığı olması nedeniyle açık denizde bulunduğunu, dolayısıyla da teknelerin çok iyi av bulamadıklarını belirtti.

Havaların normale dönmesiyle bu yıl bir bereket yaşayacağını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Sardalya 15 liraydı, bugün sezonun açılmasıyla beraber hemen 10 liraya düştü. İlerleyen günlerde 10 lira seyrini korur diye düşünüyorum. Ama balıklar güzel ve taze. Marmara'da hamsi de olmuş bugün.”

Balıkhaneye gelen vatandaşlardan levrek satın alan Feyhan Şenkartal, bilinçli avlanma yapılarak denizlere zarar verilmemesi gerektiğini söyledi. Fiyatların ise ilk gün için gayet uygun olduğunu belirterek, "Fiyatlar düşse de keşke herkes yiyebilse" dedi.

Engin Balıkçılığın sahibi Engin Tunç ise av sezonunun açıldığını, ancak ilk günden tezgahlara yeterli balık gelmediğini belirtti.

“Önümüzdeki günlerde bollaşacak”

İlk balıkların daha çok İstanbul, İzmir, Bandırma ve Bursa gibi büyük kentlerde toplandığını söyledi.

Tunç, "İnşallah önümüzdeki günlerde balık bollaşacak. Palamutta çok iyi haberler var. Şimdiden ortalama 500 gram olan palamudun tanesi 10 liradan satılıyor. Bu sene Karadeniz'den gelen iyi haberlere göre bol ve bereketli bir sezon geçireceğimiz yönünde duyumlarımız var. Sardalyayı 15-20 liradan satıyorduk, şuanda 10 liradan satıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde 5 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.