Av sezonu açılıyor

Av Dönemi, Batı Akdeniz, Marmara, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde, 17 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, kara leş kargası, leşkargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden, yeni av sezonuyla ilgili yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonunun 16 Mayıs 2013'te toplandığı ve alınan kararların 26 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Karar gereği 2013-2014 Av Dönemi'nde avlanmanın Batı Akdeniz, Marmara, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 17 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, kara leş kargası, leşkargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "2013-2014 Av Dönemi'nde avına izin verilen diğer av hayvanlarının avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre olup bu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde avlanmak serbest bırakılmıştır. Ancak yaban domuzu, bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı günü de yapılabilecektir" bilgisi yer aldı.

Açıklamaya göre, avlanılmasına izin verilen hayvanlardan bazıları için avcı başına bir günlük avlanma limitleri şöyle:

"Kuşlar için; bıldırcın: 10, üveyik: 8, karatavuk: 3, çulluk-sakarmeke: 4, tahtalı-sakarca kazı: 3'er, suçulluğu (bekasin): 1, kınalı, kum, kaya ve çil kekliği toplamda 2, (bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktır), yeşilbaş, kirik (çamurcun), elmabaş patka, çıkrıkçın: toplamda 6.

Memeliler için; yaban tavşanı: 1, adatavşanı, yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına): 2'şer, yaban domuzu (sürek avında avcı başına),(sürekçiler av yapamaz): 2, çakal: 1, tilki: 2."

Merkez Av Komisyonu'nun kararına göre, birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için bir günlük avlanma limitlerini aşamayacak. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecek.

Avlanma süreleri ve günlük avlanma limitlerine uyulmak koşuluyla, ilgili avlak bölgesinde avlanma izin belgesi alınarak her gün av yapılabilecek. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasak olacak. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde o avlak ava kapatılacak.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin Ziraat Bankası şubelerindeki döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor.