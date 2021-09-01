Av sezonu açılışında ağlar boş kaldı

Uzun süre müsilaj sorunuyla gündemde kalan Marmara Denizi'nin balıkçılık merkezlerinden Bandırma'da balık avlanma yasağının kalkması ve sezonun açılması nedeniyle gece saatlerinde denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık sezonunun başlaması nedeniyle denize açılan balıkçılar geçtiğimiz yıllara nazaran boş döndü. Deniz suyu sıcaklıklarındaki yüksekliğin balığın dağınık halde bulunmasına yol açtığını belirten balıkçılar, sıcaklıkların soğumaya başlamasıyla birlikte balık miktarının da artacağını ifade etti.

Deniz suyu ısındı, balıklar kıyıya kaçtı



1 Eylül Balık sezonunun açılması nedeniyle sabah erken saatlerde Bandırma Balık Halini ziyaret eden Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Hep birlikte zor zamanlardan geçtik. Bir buçuk senedir korona ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında felaketler bitmedi. Akdeniz'de olan yangınlar, Karadeniz'de olan sel felaketleri, arada İzmir'de bir deprem oldu. Tabi balıkçılarımızı en çok ilgilendiren bir müsilaj hadisemiz oldu. Denizlerdeki sıcaklığın aşırı artmasından kaynaklanan bir plankton patlaması. Özellikle Marmara'daki balıkçılığı etkileyen en önemli olaydı. Tabi çevre kirliliği bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. İnşallah denizimiz eski haline gelecek ama geçen sene geldiğimizde burada gırgırlarımız vardı. Ağlardan balıklar çıkıyordu. Bugün ise mevcut küresel ısınmadan kaynaklı deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle balıklarımız daha da kıyılara kaçmış durumdalar. İnşallah önümüzdeki günlerde deniz suyunun soğuması ile birlikte ağlarımızın da dolacağına inancımız tam. Olabildiğince esnaflarımızın, balıkçılarımızın pandemi ve olumsuz süreçlerde her zaman yanlarında olmaya devam ettik. İnşallah önümüzdeki güzel günlere de hep birlikte kucak açacağız. Mevcutta tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artması ile inşallah balığımız bol olur da vatandaşlarımız rahat rahat yiyebilirler" dedi.



"Balık bol ama deniz suyu sıcak"



Balıkesir Bölgesi Deniz Ürünleri Avcıları Üreticiler Birliği Başkanı Nihat Işık ise yeni sezon için yaptığı değerlendirmede Aralık ayında başlayan müsilajın balıkçıları zorladığını Eylül ayından sonra bol bereketli, sıkıntısız bir sezon beklediklerini ifade etti. Işık, "Marmara Denizi'nde Eylül ayında hamsi ve sardalye denizin üzerinde dağınık geziyor. Avlanması zor. Daha önce ışıkla avcılık vardı ve biraz toplanıyordu. Şu anda deniz suyu 27-28 derece. Balık su yüzeyinde olunca bulmak çok zor. Su sıcaklıkları düşmeye başladıkça balıklar toplanacak. Şu andaki balık yokluğu denizde balık olmamasından değil, suyun sıcak olmasından kaynaklı" diye konuştu.

(İHA)