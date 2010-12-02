-''AV MEVSİMİ''NE GALA İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık'ın rol aldığı ''Av Mevsimi'' filminin galası yapıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen galada, Şener Şen, Cem Yılmaz, Melisa Sözen, Okan Yalabık ve diğer oyuncular, basın mensuplarına görüntü verdi. Yavuz Turgul'un, ''Gönül Yarası''ndan 6 yıl sonra hayata geçirdiği projesi, ''Av Mevsimi'', Türkiye ile aynı tarihte Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika ve İngiltere'de de seyirciyle buluşacak. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın yaptığı filmin, sanat yönetmenliğini Sırma Bradley üstlendi. Kostümlerine Gülümser Gürtunca'nın imza attığı filmin müzikleri ise Tamer Çıray tarafından hazırlandı. ''Av Mevsimi''nin diğer rollerinde ise Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran, Nergis Çorakçı, Mahir İpek, Emine Umar ve Bartu Küçükçağlayan gibi, hem genç hem de deneyimli isimler yer aldı. Güçlü kadrosuyla öne çıkan filmin konusu özetle şöyle: ''Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın 'Avcı' olarak bildiği Ferman ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren 'Deli İdris' cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan ise bu ikiliye yeni katılmış bir 'Çömez'dir. Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit'le, Türkiye'nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade'yle, kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.'' Filimin çekimleri 20 Nisan'da 80 kişilik kamera arkası ekibi ve 20 kişiden oluşan oyuncu kadrosuyla başladı. 8,5 hafta süren çekim aşamasında Lazca hocası, cinayet masası polisi, adli tıp doktoru, morg görevlisi, barmen, ritmci, aksiyon ekibi, cerrah, ve olay yeri inceleme görevlileri danışman olarak ekibin yanında yer aldı. Şener Şen, Cem Yılmaz ve Okan Yalabık atış talimi yapmak için poligonda çalıştı. Cem Yılmaz ve annesini oynayan Emine Umar, Birol Topaloğlu'yla birlikte diyalekt çalışmaları yaparken, Battal, Hatun, Müslüm ve Vakkas'ı oynayan oyuncular özel olarak Adana diyalekti dersleri aldı. Filmin çekimleri İstanbul'da Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu, Çatalca'da yapıldı.