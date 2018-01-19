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Av bayisinden tüfek çalan 3 kişi tutuklandı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir av bayisinden av tüfeği ve fişek çaldıkları ididasıyla 4 kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2018 13:18

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesindeki bir av bayisinden av tüfeği ve fişek çaldıkları ididasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren av bayisinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla A.K., E.Ç., İ.K. ve A.E., polisin teknik takibi sonucu yakalandı. Çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., E.Ç. ve İ.K. tutuklandı, A.E. ise serbest bırakıldı.

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