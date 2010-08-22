-AUVSTRALYA'DA ERKEN GENEL SEÇİMLER SİDNEY (A.A) - 22.08.2010 - Avustralya'da dün yapılan erken genel seçimde kullanılan oyların yüzde 77'si sayılırken, İşçi Partisi ile Liberal Parti liderliğindeki koalisyonunun aldığı oyların birbirine çok yakın olduğu ve kazananın halen kesinleşmediği bildirildi. Seçim Komisyonunun açıklamasında, oyların yüzde 77'sinin sayıldığı, İşçi Partisi'nin yüzde 50,5, Liberal Parti'nin ise yüzde 49,5 oranında oy aldığı kaydedildi. Komisyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, her iki partinin de 71'er sandalye kazandığı ifade edildi. Ülke genelindeki oy sayımının bir kaç gün daha sürebileceği belirtilirken, Seçim Komisyonu sözcüsü, ''kesin sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında şimdilik bir şey söyleyemeyeceğini'' dile getirdi. Kazanan partinin parlamentoda çoğunluk elde etmesi için 150 sandalyenin 76'sını alması gerekiyor. Oy sayım sonuçlarının bu şekilde devam etmesi durumunda her iki partinin de çoğunluğu elde edemeyeceğine işaret eden siyasi gözlemciler, böylece parlamentonun 1940'dan bu yana ilk kez ''kilitlenebileceği'' değerlendirmesini yaptı.