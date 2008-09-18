Auto Show'un yıldızı ASIMO olacak

Honda'dan yapılan açıklamaya göre ASIMO, yeni Honda Jazz'ın tanıtımı ve City'in Avrupa prömiyerini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelecek.



ASIMO, 9-19 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek Auto Show Fuarı'nın ilk dört günü gösterileriyle ziyaretçilerle buluşacak.



Türkiye'ye üçüncü ziyaretini gerçekleştirecek olan ASIMO, daha önceki ziyaretinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la tanışıp ve tokalaşmıştı.



Advanced Step in Innovative Mobility (Yenilikçi Harekette ileri Adım) ifadesinin ilk harflerinden oluşan ASIMO, insanlara yardım etmek ve gelecekte bir gün yaşlılara ve engellilere evlerinde destek olmak hedefiyle tasarlandı.



ASIMO aynı zamanda öğrencileri matematik ve fen çalışmaları alanında cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla da kullanılıyor.



Yeni ASIMO, birlikte çalışma, karşısına çıkan kişilere geçiş sağlamak için yoldan çekilme fonksiyonu, bağımsız pil şarj fonksiyonları ve koşma gibi geliştirilen yeni teknolojileriyle gerçek yaşam ortamlarında kullanılabilecek insansı robot geliştirme konusunda Honda'yı öne çıkarıyor.



Bu arada Honda Fuarda yeni City'nin Avrupa prömiyerini gerçekleştirirken, tamamen yenilenen Jazz'ı da Türkiye'de görücüye çıkaracak.



Çevreci modelleriyle uyumlu olarak hazırlanan çevre konseptli Honda standında çevreci konsept otomobil OSM de ilk kez meraklıları ile buluşacak.