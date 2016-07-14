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Bilim / Teknoloji

Auschwitz Müzesi'nde Pokemon Go yasaklandı

2. Dünya Savaşı sırasında kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nde Pokemon Go oyunu oynamasına izin verilmeyeceği açıklandı

14 Temmuz 2016 02:26

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve imha kampı olan Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi, kampın kurbanlarının ruhuna saygısızlık yarattığı gerekçesiyle ziyaretçilerin müze sınırları içinde Pokemon Go oyunu oynamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Auschwitz Müzesi Sözcüsü Pawel Sawicki, müze yetkililerinin oyunun üreticilerinden Auschwitz kampını oyunun kapsamından çıkarmalarını istediklerini açıkladı.

haberler.com'un haberien göre; Sawicki, bu tür oyunların önceden ölüm kampı olan müzenin sınırları içerisinde oynanmasının "Nazi Almanyası'nın toplama ve imha kampı kurbanlarının hatıralarına saygısızlık yaratacağını ve kesinlikle uygun olmadığını" belirtti.

Müzenin Twitter hesabında da, "#PokemonGO'nun anıt müze ve benzer yerlerde oynanmasına izin vermeyin. Bu saygısızca." mesajı paylaşıldı.

Auschwitz kampında gaz odalarında boğularak veya doğrudan vurularak öldürülen 1,1 milyon kişinin anısına kamp topraklarında kurulan müze, 1979'da UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine eklendi.

 

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