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Spor

Aurelio yine sahnede

La Liga'da çok iyi bir sezon geçiren Mehmet Aurelio, İspanya'daki gol sayısını üçe çıkarttı.

10 Kasım 2008 02:00



La Liga'da çok iyi bir sezon geçiren Mehmet Aurelio, İspanya'daki gol sayısını üçe çıkarttı. Betis'in Numancia'yı 4-2 yendiği maçta takımının iki golüne imza atan milli futbolcumuz yine maçın en iyi isimlerinden biri oldu.

Numancia karşısında 24. dakikada Dami ile 1-0 öne geçen Betis, sadece 3 dakika sonra Pino'ya engel olamadı ve skora denge geldi. Ancak Juanito, 45. dakikada konuk ekibi tekrar öne geçirdi. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken, Aurelio farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda bir gol daha atan milli futbolcumuz, takımının maçı kazanmasında önemli bir rol üstlendi. 4-2 biten maçta ev sahibi ekibin son sayısı ise Barkero'dan geldi. Betis böylece puanını 11'e yükseltti.

Günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı:

Deportivo La Coruna 1 - 0 Espanyol
Mallorca 3 - 3 Athletic Bilbao
Osasuna 0 - 0 Atletico Madrid
Racing Santander 1 - 0 Sporting Gijon
Villarreal 2 - 1 Almeria

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