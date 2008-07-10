Aurelio Real Betis'te

İspanya'nın Real Betis takımı ile anlaşan milli futbolcu Mehmet Aurelio, ''Fenerbahçe ile hiçbir sorunum olmadı, ancak Real Betis'in bana verdiği teklif daha iyiydi'' dedi.



Real Betis 3 yıllık anlaşma yapan Aurelio, Fenerbahçe'de çok arkadaşı olduğunu ve Türkiye'ye 'aşık olduğunu' belirtip, Real Betis'e gelişinin bunu değiştirmeyeceğini söyledi.



Fenerbahçe'ye gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 'büyük şans' dileyen Aurelio, Real Betis'in de İspanya'daki önemli kulüplerden biri olduğunu ve her zaman La Liga'da oynamak istediğini kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, ''Real Betis'e geldiğim için mutluyum. Burada da çalışıp kendimi göstermek istiyorum'' dedi.



Milli futbolcu ayrıca, A Milli Takım'da oynamaya devam etmek istediğini, teknik direktör Fatih Terim'in çağırması halinde her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti.



Öte yandan, Aurelio'nun menajeri Bayram Tutumlu da ''Ne Fenerbahçe'nin ne de Aziz Yıldırım'ın düşmanı değilim. Tam tersine bu kulübe sempatisi olan biriyim. Aurelio'nun Real Betis'e gelmesi tamamen profesyonel bir konudur. O Real Betis'e gelmek istemiştir, ben de menajeri olarak bunu sağlamışımdır. Bir Türk gazetesinde benim ağzımdan verilmiş gibi Aziz Yıldırım aleyhinde söylenen tüm sözler yanlıştır'' açıklamasında bulundu.





FUTBOL FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ KAZANCIOĞLU

Bu arada Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan Mehmet Aurelio konusunda şu ana kadar kendilerine herhangi bir müracaat gelmediğini söyledi.

Kazancıoğlu, Fenerbahçe'nin Mayıs ayında federasyona başvurarak, Aurelio'nun sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullandığını belirterek, ''Fenerbahçe'nin müracaatı kayda alındı. Şu anda bize İspanya'dan transferle ilgili herhangi bir müracaat yok. Gelen evraka göre hareket edeceğiz'' dedi.

Fenerbahçe'nin federasyona gönderdiği sözleşmede opsiyon hakkının sarı-lacivertli takımda olduğunu kaydeden Metin Kazancıoğlu, ''Fenerbahçe Mayıs ayında bize müracaat ederek, opsiyonu kullandığını bildirdi. Bu kayda alındı. Biz de o zaman Aurelio'ya bunu tebliğ ettik. Şimdi gazetelerden futbolcunun yabancı bir takım ile mukavele yapacağını duyuyoruz, ama bize şu aşamada bir müracaat yok. Bize müracaat edildiğinde gelen evraka göre gerekli prosedürü uygularız'' diye konuştu.

Aurelio'nun menajeri Bayram Tutumlu'nun Real Betis takımının FIFA'ya başvurarak transfer yaptığı şeklindeki iddialarıyla ilgili olarak Kazancıoğlu, ''Müracaat kime, nasıl ve hangi belgeyle yapılmış? Bize bir şey gelmedi. Bu bir hukuki ihtilaf. FIFA bir karar verecektir. Konu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) kadar gidebilir'' diye konuştu.



İspanya'nın Real Betis kulübüne transfer olan Mehmet Aurelio'nun, Fenerbahçe'deki 5 sezonluk serüveni sona erdi. Brezilya'dan 2001 yılında Trabzonspor'a transfer olan Aurelio, 2 sezon bordo-mavili takımda forma giydikten sonra 2003 yılında Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüple, menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla 18 Mayıs 2006'da 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık daha sözleşme yenileyen Aurelio, 2007-2008 sezonunun sonunda opsiyonunu kullanmadı ve tartışmalı biçimde

Real Betis kulübü ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında

toplam 222 resmi maça çıkan Aurelio, 15'i ligde, 6'sı Türkiye Kupası'nda

ve 1'i de Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 22 gole imza attı.



-SON İKİ SEZON TÜRK STATÜSÜNDE OYNADI-



Fenerbahçe'de oynarken Türk vatandaşlığı için başvuran Aurelio, 19

Temmuz 2006 tarihinde Türk vatandaşlığına geçti.

Mehmet adını alan Brezilya asıllı futbolcu, 2006-07 ve 2007-08

sezonlarında Türk oyuncu statüsünde oynadı.

Aurelio, 16 Ağustos 2006'da Lüksemburg-Türkiye hazırlık maçında ilk kez,

yabancı asıllı bir futbolcu olarak Türk Milli Futbol Takımı'nda forma

giydi.



-FENERBAHÇE'DEKİ SEZONLARI-



Brezilya asıllı futbolcu, Fenerbahçe'de 5 sezon başarılı bir performans

ortaya koyarken, istikrarlı performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 36 resmi maçta forma giyen

Aurelio, 3 gol kaydetti. 2004-05 sezonunda 45 resmi maç oynayan milli

futbolcu, yine 3 gol attı. 2005-06 sezonunda da 45 resmi maçta yer alan

Aurelio, rakip filelere 5 gol bıraktı. 2006-07 sezonunda 47 resmi maç

yapan Mehmet Aurelio, 4 gole imza attı.

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı oyuncusu Mehmet Aurelio, geçen sezon da

ortaya koyduğu performansla takımının adeta istikrar abidesi oldu.

Sarı-lacivertli ekibin 2007-08 sezonunda yaptığı 53 resmi maçın 49'unda

sahaya çıkan Aurelio, toplam 4 bin 204 dakika sahada kalarak, geçen

sezon Fenerbahçe'nin en çok oynayan oyuncusu oldu.



(Spor Servisi)