-AURELİO: MUTLUYUM İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Aurelio, siyah-beyazlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Aurelio, yeniden İstanbul'a döndüğü için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, ''Büyük Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören başta olmak üzere tüm yönetim kurulu büyük bir çaba göstererek harika bir kadro kurdular. Böylesine büyük bir kadronun içerisinde yer almak beni çok mutlu ediyor. Kendimi çok zinde ve hazır hissediyorum'' dedi. BJK İnönü Stadı'nın zeminine çıkıp taraftarlarla buluşmayı çok istediğini ifade eden Aurelio, duygularını şu sözlerle ifade etti: ''İnönü Stadı'nın zeminine çıkmak için sabırsızlanıyorum. Guti, Quaresma, Nihat, Hilbert gibi transferlerin yanında olmak beni çok mutlu ediyor. Bu takımın başında dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Schuster'i görmek heyecanımı ikiye katlıyor.'' -RICARDINHO OLAYI- Fenerbahçe'de forma giyerken Şükrü Saracoğlu Stadı'nda siyah-beyazlıların eski futbolcusu Ricardinho ile yaşadığı olaya da değinen Aurelio, ''Benim Beşiktaş camiası ile hiçbir zaman problemim olmadı. Ricardinho ile yaşadığımız tamamen maç sonunda yaşanan bireysel bir olaydı. Ben olayı unuttum bile'' ifadelerini kullandı.