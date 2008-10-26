Aurelio golle buluştu



Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan Mehmet Aurelio, yeşil-beyazlı formayla ilk golünü attı. Aurelio, Betis'in deplasmanda Osasuna'yı 2- 0 yendiği maçta serbest vuruştan topu filelere gönderdi.



La Liga'nın 8. haftasında Real Betis, Osasuna'yı deplasmanda 2-0 yenerken, Betis'in ilk golünü Mehmet Aurelio attı.



Real Betis'te ilk 11'de sahaya çıkan ve şimdiye kadar oynanan maçlarda takımının en iyisi olarak hep övgüler alan Aurelio, 51. dakikada serbest vuruştan attığı golle La Liga'da bu sezonki ilk golünü kaydetti.



90 dakika sahada kalan Türk futbolcu, akıllı pasları ve arkadaşlarını saha içinde organizasyonuyla yine etkili bir oyun sergiledi. Real Betis'in ikinci golü 85. dakikada Pavoneden geldi.



Osasuna deplasmanında aldığı 3 puanla La Liga'da son 2 haftadır galip gelmeyi başaran Real Betis, alt sıralardan çıkışa başladı

