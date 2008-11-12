Aurelio el yakıyor!



Fenerbahçe’nin elinden bedavaya uçup giden Mehmet Aurelio, Real Betis’te oynadığı futbolla, transfer borsasında hakkında en fazla spekülasyon yapılan oyuncularından biri haline geldi.



Aurelio için teklif edilen ama beğenilmeyen bonservis ücreti tam 10 milyon euro. İngiliz Skysports’un haberine göre Blackburn ve Portsmouth, 2011’e kadar Betis’le sözleşmesi bulunmasına karşın Aurelio’yu transfer etmek için küçük bir serveti gözden çıkarmış durumda. İspanyol kulübünün yöneticileri ise Marco’yu kesinlikle satma taraftarı değil. Skysports’a konuşan Real Betis’in sözcüsü, “Aurelio için bize şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Gelse de satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Aurelio’nun kulüpte kalacağından eminiz” diye konuştu.



SEVİLLA’DA ÇOK MUTLU



Betis yöneticilerinin Blackburn ve Portsmouth’un 10 milyon euroluk bonservis bedelini az buldukları için Aurelio’nun kalacağını açıkladıkları ancak daha yüksek bir ücret karşılığında görüşme masasına oturabilecekleri iddia edildi. Bu arada Mehmet Aurelio’nun menajerinin de Avrupa’nın devlerinin gözetimi altında olmasına karşın ocak ayındaki dönemde milli futbolcunun Real Betis’ten ayrılmayacağını söylediği ve “Aurelio Sevilla’da çok mutlu” dediği bildirildi.



