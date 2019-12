Aurelio el üstünde

La Liga'ya bu sezon transfer olan futbolculyar arasında en fazla göze batan ve övgü alan futbolcu Real Betis'te oynayan Mehmet Aurelio oldu. Geldiği günden bu yana İspanyol basınının çok iyi sözlerle bahsettiği Aurelio, her geçen hafta daha da ön plana çıkartılıyor.





AS gazetesi, ''Ruiz de Lopera'nın (Real Betis'in maçlarını oynadığı stadın adı) yeni projesinin gerçek lideri'' başlığı altında Aurelio'yu tanıttı. Real Betis'te Sergio Garcia, Emana veya Nelson'un etkileyici bir futbol sergilediği kaydedilirken, ''Ama gerçek büyük lider Mehmet Aurelio'' denildi.



Şu anda Real Betis'in en önemli oyuncusunun Aurelio olduğunu yazan As, ''Asla pozisyonunu kaybetmiyor, ortadan geçen tüm toplara koşturuyor, topu dağıtmakta asla kargaşa yaratmıyor'' değerlendirmesini yaptı.



Aurelio'nun Fenerbahçe'deyken Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyerek, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda gösterdiği performansla ve daha sonrasında İspanya'ya geldiğinde açıklamaları ve futboluyla Real Betis taraftarlarının gönlünü fethettiği de vurgulandı.



Bu arada Marca gazetesi de Aurelio için, ''Orta sahadaki hiyerarşi'' yakıştırmasını yaparken, ''Türk Milli Takımı'nın futbolcusu, şu anda Betis'in en ağır transferi. Geldiği günden bu yana Betis'in tam istediğini veriyor'' ifadelerini kullandı.



Aurelio'nun saha içinde çok iyi yer tuttuğu, akıllı olduğu ve aklı ile ayaklarını büyük bir uyumla yönettiği belirtildi.



La Liga'da bu zamana kadar oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan, henüz galibiyetle tanışamayan Real Betis bu akşam Real Madrid'e karşı oynayacak. Lig başında yapılan yorumlarda Real Betis ligde kalma mücadelesi verecek takımlar arasında gösterilirken, alınan kötü sonuçlara rağmen oynadığı futboldan dolayı şimdiye kadar ne taraftardan ne da basından büyük eleştiri aldı.



İspanyol basını, evinde Real Madrid'e karşı oynacağı maçta Real Betis'in en büyük kozunun Aurelio olacağını savunuyor.