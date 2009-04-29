Aurelio davası büyüyor!



Marco Aurelio davasında cephe genişliyor. Fenerbahçe ile davaları süren Brezilya asıllı oyuncunun avukatları, futbolcuyu Fenerbahçe adına tescil eden Futbol Federasyonu’na ve idarecilerine, “görevi ihmal”den dolayı suç duyurusunda bulunacak.



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 5 milyon 200 bin dolar ödemeye hükmettiği Aurelio cephesi, Futbol Federasyonu’nun talimatlara aykırı hareket ettiğini belirterek, konuyu yargıya taşıyacak.



Tescilin yapıldığı tarihte geçerli olan, Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı’nın 25. maddesindeki, “Futbolcu ile mevcut kulübün transfer ve tescil dönemine bağlı kalmaksızın sözleşme imzalayabilir. Bu sözleşmelerin imzayı takip eden üç işgünü içerisinde federasyona sunulması zorunludur” şeklindeki düzenlemenin göz ardı edildiğini, sözleşme imza tarihinden yaklaşık iki yıl sonra federasyona bildirilen sözleşmenin tescil edilemeyeceğini belirten Aurelio’nun Avukatı Murat Teber, bu konuda yasal tüm girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.



Opsiyonlu olduğu iddia edilen sözleşmede bir çok eksikliği bulunduğunu, buna rağmen Futbol Federasyonu’nun tescili tamamladığını ifade eden Teber, federasyonun zaman zaman futbolcu aleyhine tescil hataları yaptığını belirtti. Aurelio’nun avukatı, buna örnek olarak da Promise Isaac’in durumunu gösterdi. Teber, FIFA’nın futbolcunun aleyhine olan opsiyonlu sözleşmeleri kabul etmediğine de dikkat çekti.



Öte yandan, FIFA’nın geçici lisans izniyle futbol yaşamını İspanya’nın Real Betis takımında sürdüren ay-yıldızlı oyuncu, tedavi için de Türkiye’yi seçti.











