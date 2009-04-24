Aurelio bıçak altına yatıyor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Betis'in formasını giyen Mehmet Aurelio'nun sağ dizinden ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı bildirildi.



La Liga'da sezon başından bu yana sağ dizinde menisküs ve eklem kıkırdaklarıyla bağlantılı sorunlar yaşayan Aurelio'nun, acılara daha fazla katlanamamasından dolayı ameliyat edilmesine karar verildi. Real Betis kulübü doktoru Tomas Calero, Aurelio'nun gelecek Pazartesi günü ameliyat olmasının öngörüldüğünü ve futbolcunun eylül ayı başından önce sahalara dönmesinin beklenmediğini söyledi. Futbolcularda diz sakatlığının çok önemli olduğunu ve Aurelio'nun 32 yaşında olduğunu hatırlatan Calero, ameliyat sonrası tedavi sürecinin gerekirse normalden uzun tutulacağını Aurelio'nun erken oynaması için dizini riske atacak hiçbir şey yapılmayacağını ifade etti.



Calero, "Mehmet değişiklik istemek zorunda kaldı. Çünkü sakatlığı kötüleşti ve ameliyat kararı aldık. Futbolcu sezon sonuna kadar oynamayacak. Dizi şu anda profesyonel olarak futbol oynamaya müsait değil" derken, Real Betis kulübü de, "Hiç şüphe yok ki Mehmet Aurelio gibi olağanüstü profesyonel ve büyük bir futbolcu için kötü bir haber" açıklamasında bulundu.



Real Betis'te ilk sezonunu geçiren Aurelio, son haftalarda dizindeki rahatsızlık nedeniyle takım arkadaşlarından daha az antreman yapıyordu. La Liga'da bu sezon 29 maçta forma giyen Aurelio toplam 4 gol atıp, İspanyol futbol kamuoyunun beğenisini topladı.

