Aurelio açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan eski futbolcuları Aurelio ile istihdam ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, futbol federasyonundan 22 Ağustos'ta kulübe yapılan bildirimde, FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi'nin hakimi tarafından 15 Ağustos'ta alınan kararla Aurelio'nun Real Betis takımına kayıt edilmesine ilişkin olarak İspanya Futbol Federasyonu'nun yetkilendirildiğinin belirtildiği ifade edilerek, "Bu şekilde futbolcu ile kulübümüz arasındaki istihdam ilişkisi sona ermiştir. İstihdam ilişkisinin bu şekilde sonlandırılmasına ilişkin muhtemel tazminat talepleri bilahare karara bağlanacaktır" denildi.



Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonu için oluşturulan kadronun, kulübün yüksek beklentilerini karşılayacağına olan inancın da vurgulandığı açıklamaya, şöyle devam edildi:



"Kulübümüz, futbolcumuza geçmiş hizmetleri sebebiyle teşekkür etmiştir. Artık arkaya bakmadan ileriye yürümek gerekmektedir. Yüzyıllık kulübümüz, ayrılan tüm futbolcularının yerini yeni futbolcular ile doldurmuş ve tarihi başarıları yenilenen kadroları ile elde etmiştir. Değişmeyen tek şey, Fenerbahçe Spor Kulübü ve onun yüksek idealleridir. Mevcut kadromuz ile yola devam edilecek, kadro yenilemesi teknik ekibin istekleri doğrultusunda yapılacaktır. 2008-2009 futbol sezonunda mücadele edecek kadromuzun, kulübümüzün yüksek beklentilerini

karşılayabileceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Kadromuz, hedeflenen başarılara ulaşabilecek güç ve tecrübeye sahiptir."

