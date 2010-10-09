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Spor

AURELİO 1 AY SAHALARDAN UZAK İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2010 16:46

-AURELİO 1 AY SAHALARDAN UZAK İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın dün Almanya ile oynadığı 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında sol arka adalesinden sakatlanan Mehmet Aurelio'nun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Aurelio'nun Almanya'da MR'ının çekildiği ve arka adalesinde 2. dereceden kısmi yırtık tespit edildiğini belirterek, ''2. derece sakatlanmalarda futbolcunun sahalara dönmesi en az 1 ayı bulur'' dedi. Aurelio'nun bugün İstanbul'a geleceğini ifade eden Düren, ''Burada da kontrollerini yaptıktan sonra tedavisine hemen başlayacağız'' ifadelerini kullandı.

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