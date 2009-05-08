Aung'u görmek için gölü yüzerek geçti

Muhalif liderin avukatı Kyi Win, 53 yaşındaki John Willian Yeattaw'un kendi başına hareket eden bir maceracı olduğunu ifade etti.Amerikalının muhalif liderin evin yakınlarında saklanarak 2 gün geçirdiği belirtilirken, avukat Kyi Win, "Bu Amerikalılar biraz maceracı oluyor" ifadesini kullandı.Myanmarlı yetkililer, 2 Mayısta turist vizesiyle Yangon'a geldiği öğrenilen Amerikalının geçen süre zarfında Aung San Suu Kyi ile görüşmüş olabileceğini, polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü söyledi.