Audi R8 V10 vitrine çıktı

Pazara geçen yıl sürdüğü R8 ile süperspor otomobiller alanında ağırlığını hissettiren Audi, yeni modelini piyasaya sürdü.



Geçen yıl pazara sunulan R8 ile süperspor otomobiller alanında ağırlığını hissettiren Audi, ürün yelpazesinin en yeni aracı R8 V10’yi satışa sunuyor. Vatan'ın haberine göre, 5.2-litrelik, 10 silindirli motoruyla ürettiği 525 hp güç ve 530 Nm tork ile nefes kesen bir performansa sahip R8 V10, alüminyum gövde, tamamen LED yenilikçi farlar ile dikkat çekiyor. Maksimum 316 km hıza ulaşan araç, 100 km hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor.