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Dünya
Deutsche Welle

Audi Nazi geçmişiyle yüzleşiyor

Nazi döneminde, binlerce mahkûmun otomotiv fabrikalarında zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı.

27 Mayıs 2014 19:02


Alman otomotiv devi Audi, tarihinin karanlık bölümlerinden birini ifşa ederek Nazi döneminde işçilerin ağır şekilde istismar edildiklerini açıkladı.

Audi AG tarafından kurulan ve şirketin geçmişini araştırmakla görevli komisyon, şirketin kurulduğu 1932 yılında binlerce insanın çalışma kamplarından fabrikaya getirilerek köle gibi çalıştırıldıklarını ortaya çıkardı.

Volkswagen, BMW ve Daimler'in de benzer şekilde Nazi bağlantılı tarihçesini temizleme hamlesi, Audi'nin de şeffaflaşarak geçmişiyle yüzleşmesi için baskı oluşturdu.

Nazi SS birliklerinin, 3 bin 700'ün üzerinde mahkûmu Auto Union fabrikalarında zorla çalıştırmak için 7 adet kamp inşa ettirdiği belirtiliyor.

16 bin 500'den fazla mahkûmun Almanya'nın doğusundaki Zwickau ve Chemnitz kentlerindeki fabrikalarda, bir diğer 18 bin mahkûmun da Bavyera'nın güneyinde yeraltı inşaatlarında çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bavyera'da planlanan inşaatın çalışmaları sırasında da 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Çalışmayı kaleme alan tarihçiler Martin Kukowski ve Rudlof Boch, o dönemde yaşanan insanlık dışı sömürülerin ahlaki sorumluluğu noktasında, Audi'nin internet sitesi "Auto Union”un babası" olarak adı geçen Richard Bruhn'u işaret ediyorlar. Bruhn aynı zamanda Audi, DKW, Horch ve Wanderer markaları arasında arabuluculuk yaparak müzakere imzalamalarını sağlayan isim.

Nazi partisi üyesi olan Bruhn'un, 2. Dünya Savaşı süresince dört otomobil şirketinin oluşturduğu Auto Union'un başkanlığını yapmıştı. Şirket daha sonra 1965 yılında Audi'nin de için de bulunduğu Volkswagen Grup'un bir parçası olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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