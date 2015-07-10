Audi Çin'de frenledi



Alman otomotivciliği yılın ilk yarısında satış rekorları kırdı ama satışların artmasına fazla sevinemedi. Avrupa ve Amerika kıtalarındaki satışlar normal seyrini gösterir ve Alman malı sportif arazi araçları bütün dünyada kapışılırken, zengin Çinliler artık eskisi gibi her fiyatı ödemek istemiyorlar. Çin'deki talep gerilemesi en çok Audi'yi etkiledi. Merkezi Bavyera'nın Ingolstadt şehrinde bulunan Audi'nin satışları mayıstaki düşüşün ardından haziran ayında da %5,8 oranında geriledi. BMW'nin Çin'deki satışları da haziranda yüzde 0,1 oranında azaldı.

Lüks Alman otomobilleri en çok Çin'de satılıyor. Çin pazarı öncelikle Audi açısından son derece önemli. 2015 yılının ilk yarısında talebin azalması neticesinde Audi'nin yılın ilk yarısındaki satışları sadece %2 oranında artarak 274 bin adede çıktı. BMW Çin'deki satışlarını %2,5 oranında arttırarak 230 bin adet sattı. En yüksek artış oranını Mercedes yakaladı. Çin'deki Mercedes satışları ocak – haziran döneminde %22 oranında artarak 165 bini aştı.

Çin'deki satış noktalarının sayısını arttıran Mercedes model yelpazesini genişletmesinin meyvelerini topluyor. Yeni C klas Mercedes Çin'de, yeni modeli sonbaharda piyasaya çıkacak olan Audi A4 ile çekişiyor. Audi'nin büyük arazi aracı Q7'nin yeni modeli de birkaç hafta önce satışa çıkmıştı. Audi sözcüsü, müşterinin yeni modeli beklemeyi tercih etmesinin tek neden olmadığını ve Çinlilerin genel olarak lüks ve pahalı otomobillere eskisi kadar rağbet etmediklerini söyledi.

Diğer ikilinin nefesi Audi'nin ensesinde

Öte yandan Çin yönetiminin aldığı yolsuzlukla mücadele önlemleri lüks eşya, ve refah sembolü pahalı otomobil satışlarını frenliyor. Çin borsalarındaki çalkantılar da genel ekonomik durum gibi otomotiv piyasasının da normale dönmekte olduğunu gösteriyor.

Satışlarla ilgili tahminler de geçmiş yılları aratır düzeye çekiliyor. Çin otomotivciler birliği CAAM dünyanın en büyük otomobil piyasasındaki satışların bu yıl, daha önce tahmin edildiğinin aksine yüzde 7 değil, sadece yüzde 3 oranında artmasını bekliyor. Lüks otomobil piyasasının lideri konumundaki Audi kan kaybederken BMW ve Mercedes'in bu segmentteki piyasa payları büyüyor.

BMW bu yılın ilk yarısında toplam satışlarını %8 oranında arttırarak 1,1 milyona çıkardı. Tröstün satış rakamlarını arttıran Mini markasının beklenenin üzerinde alıcı bulması oldu. Audi satışları aynı dönemde %3 oranında arttı ve 902 bine yükseldi. Mercedes'in sattığı otomobil adedi BMW'deki artışın iki katını ve 898 bini buldu.

Audi'nin satıştan sorumlu yönetim kurulu üyesi Luca de Meo 2015'in çetin bir yıl olduğunu, öncelikle Doğu Avrupa ve Asya pazarlarında zorlandıklarını söyledi.

BMW ve Mercedes'in Avrupa ülkelerindeki satışları 2015'in ilk yarısında %9 ve %11 oranında arttı. Audi'deki artış %2'de kaldı. ABD'de ise üç marka da satışlardan memnun. Kuzey Amerika'daki satışları %9 ila %11 oranında arttı. Mercedes ve BMW ABD'de Audi ile aralarındaki farkı daha da açtı. Satış istatistiklerinin şirket bilançolarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.