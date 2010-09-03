-AUDI A8 LONG 157 BİN AVRO İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Audi'nin en prestijli modeli olan ve ''dünyanın ilk'' kablosuz erişim sağlayan otomobili A8 Long Türkiye'de satışa sunuldu. A8L ilk etapta, 3.0 TDI 250 hp quattro tiptronic, 3.0 TFSI 290 hp quattro tiptronic ve 4.2 FSI 372 hp quattro tiptronic olmak üzere, biri dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Dizel seçeneği 157.359 avrodan başlayan anahtar teslim fiyatlarla satılan A8L’un 3.0 TFSI benzinli seçeneği 159.878 avro, 4.2 FSI 372 hp quattro seçeneği ise 189.395 avrodan başlayan fiyatla sunuluyor.