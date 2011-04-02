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Ekonomi

AUDİ 6 HAMBURG'DA TANITILDI HAMBURG (A.A)

02 Nisan 2011 15:55

-AUDİ 6 HAMBURG'DA TANITILDI HAMBURG (A.A) - 02.04.2011 - Otomobilin büyük bir kısmının alüminyumla kaplandığı ve aynı zamanda hafif olarak üretilen multimedya sistemli Audi'nin yeni modeli "Audi 6" basına tanıtıldı. Hamburg Fuar alanında düzenlenen tanıtıma, Audi Kuzey Almanya Bölge Müdürü Dietmar Elsasser, Audi Hamburg merkezinin basın sorumlusu Claudia Schulz, Hamburg Başkonsolosu Devrim Öztürk, Hamburg'un ünlü sunucularından 'Bedo' lakaplı Bülent Kayaturan, Schleswig-Holstein Müzik Festivali Derneği Başkanı Eva Albers, sanatçılar Andrea Lüdke, ünlü keman sanatçısı David Garrett, ünlü catwalk- trainer Jorge Gonzales'in yanı sıra çok sayıda seçkin davetli katıldı.  6 silindirli bir motorun performansını vaat eden 4 silindirli hibrit motor seçeneğini sunan Audi'nin yeni modeli A6, 4,92 metre uzunluğunda, 1,87 metre genişliğinde ve 1,46 metre yüksekliğe sahip. Audi6, güçleri 177 ila 300 (PS) beygir arasında değişen iki benzinli üç dizel motor seçeneği sunmakta ve  benzinli motorlar 2.8 litre V6 FSI (204 bg - 0-100 km/s 7.7 sn), 3 litre V6 TFSI (300 bg - 0-100 km/s 5.5 sn), dizeller 2.0 TDI 4 silindirli (177 bg - 0-100 km/s 8.7 sn), 3 litre V6 (204 bg - 0-100 km/s 7.2 sn) ve yine 3 litre V6 fakat farklı ayarda (245 bg - 0-100 km/s 6.1 sn) motorlardan oluşuyor. Audi6'nin 'limousine benzin model' fiyatı 42 bin avro, 'limousine Dieselmodel' ise 45 bin 350 avro civarında. Tanıtımda, ünlü keman sanatçısı David Garrett'ın keman konseri büyük ilgi gördü.

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