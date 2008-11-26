Aubry tamam; Royal devam

Fransa'da ana muhalefet Sosyalist Parti'nin ulusal konseyi, Martine Aubry'nin genel sekreterlik görevine seçildiğini onayladı.



Seçim sonuçlarını araştırmak üzere kurulan geçici komisyonun raporunu değerlendiren konsey, Royal'in itirazını kabul etmeyerek, Martine Aubry'nin parti genel sekreterliğini kazandığını açıkladı.



Royal 2012'de yeniden aday olacak



Yarışı kaybeden Segolene Royal ise parti liderliği için mücadeleyi bırakmayacağını belirterek, 2012 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin adayı olmak için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.



Royal, kendisini destekleyen parti delegelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Size ihtiyacım var. Üç yıl uzun bir süre değil. 2012 yılında tekrar adaylığımı koyacağım" dedi.



Fransa'da siyasi gözlemciler, ulusal konseyin Aubry lehindeki kararına rağmen Sosyalist Parti içinde dalgalanmanın uzun süre durulmayacağı görüşünde birleşiyor.



Seçimlerde Aubry yüzde 50,02, Royal yüzde 49,98 oranlarında oy almıştı.



Royal yanlıları, seçimlerde Aubry yandaşlarını "usulsüzlük yapmak" ile suçlamıştı.



Parti içinde Aubry, Royal'e oranla "daha solcu" politikaları savunmasıyla tanınıyor. Royal, son cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Nicolas Sarkozy karşısında açık farkla kaybetmişti.



Çalışma Bakanlığı döneminde haftalık 35 saat çalışma süresiyle ilgili yasanın mimarlığını yapan 58 yaşındaki Aubry, AB Komisyonunun eski başkanı Jacques Delors'un kızı.

