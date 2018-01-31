AÜ Rektörü Ünal: İnsan sağlığını tehlikeye atacak suistimale müsaade etmeyeceğiz (2)

PROF. DR. SAĞLAM: HASTALARIN RADYASYON YAYMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, radyasyon tedavisi sonrasında hastaların radyoaktif olmadığını, dolayısıyla çevreye radyasyon yaymalarının söz konusu olmadığını belirtti. Prof. Dr. Sağlam, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ile ilgili basında yer alan haberlerin radyasyon onkolojisi camiasını derinden üzdüğünü, hastalarda endişeye yol açtığını söyledi. Sağlam, kurumsal uygulamalar ile ilgili durumun incelenmesi ve objektif araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

\'LİSANS OLMADAN CİHAZ KULLANILAMAZ\'

Fizik Mühendisleri Odası\'nın, radyoterapi cihazlarının tedavi için mekanik ve dozimetrik uygunluğunu kontrol ederek, cihaza uygunluk belgesi verdiğini belirten Prof. Dr. Sağlam, \"Ardından tedavi cihazları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından radyasyon güvenliği açısından titizlikle incelenerek lisanslandırılmaktadır. Söz konusu lisans olmadan tedavi cihazları kullanılamaz\" dedi.

\'NÜKLER DENEY SÖZ KONUSU OLMAZ\'

Radyasyon tedavisi yapılan tedavi makineleriyle özellikle eğitim kurumlarında, hasta tedavisi aksatılmadan bilimsel inceleme ve araştırmalar yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Sağlam, \'nükleer deney\'in söz konusu olamayacağını vurguladı.

\'HASTALAR RADYASYON YAYMAZ\'

Prof. Dr. Sağlam, radyasyon tedavisi sonrasında, hastaların radyoaktif olmadığını, dolayısıyla çevreye radyasyon yaymalarının söz konusu olamayacağını kaydetti. Radyoaktif madde kullanımının daha sıklıkla nükleer tıp birimlerinde görüldüğünü belirten Sağlam, \"Tedavi planlamaları, radyasyon onkologlarının hedef belirlemeleri sonrasında, medikal fizik uzmanlarınca yapılmaktadır. Bu planların dozimetrik ve mekanik kalite kontrolleri yapılarak, radyoterapi, hastalara teknisyenler ve uzmanlarca uygulanmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin bu uygulamaları yapabilmesi mümkün değildir\" dedi.

\'DOZİMETRE KULLANILMASI ZORUNLU\'

Radyasyon ile çalışan merkezlerde personelin, dozimetre (radyasyon ölçer- radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını belirlenmesi için kullanılan cihaz) kullanmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, şunları kaydetti:

\"Bu dozimetreler, belirli periyotlarla analiz edilerek, radyasyona maruziyet ölçülmektedir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak tüm Türkiye\'de radyasyon tedavilerinin güncel standartlara uygun ve güvenli olarak yapılması konusunda mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Amacımız, radyasyon onkolojisi disiplininin kanser tedavisinde maksimum faydaları sağlayarak, hastaların en az yan etki ile tedavi olmalarını sağlamaktır.\"

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