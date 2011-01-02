-AÜ HASTANESİ'NDE DUMAN ALARMI ANTALYA (A.A) - 02.01.2011 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, havalandırma boşluğundan çıkan dumanın hastanenin bazı bölümlerine yayılması üzerine, 7 ve 8. katlar boşaltıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin A Blok 8. katından duman yayıldığı ihbarı üzerine, olay yerine giden itfaiye ekipleri hastanenin 7 ve 8. katlarında yatan hastaları kafeteryaya indirdi. Hastanenin havalandırma boşluğundan çıkarak 8. kattaki bir tuvaletin penceresinden hastaneye yayılan duman, itfaiyenin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Abdullah Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8. kattaki bir tuvaletten duman çıktığının görülmesi üzerine 7 ve 8. katların, tedbir amaçlı boşaltıldığını, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Erdoğan, dumanın havalandırma boşluğuna atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, hastanenin bir saat havalandırıldıktan sonra hastaların yeniden servislerine çıkartıldığını bildirdi. Hasta yakınları da bir anda koridorları dumanların sarması üzerine kısa süreli korku yaşadıklarını ve görevlilerin kendilerini aşağıya indirdiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.