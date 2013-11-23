ATV'nin yeni sahibi belli oldu

ATV'nin yeni sahibi Kalyon İnşaat, Kolin, Limak üçlü ortaklığı oldu. Çalık grubu bir süredir ATV'yi elinden çıkartmak istiyordu. ATV'yi geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde Turner Grubu (Time Warner) tarafından satın alındığı duyrulmuş; ancak satış gerçekleşmemişti.

Çalık Grubu'nun TMSF ihalesinde 1.1 milyar dolara satın aldığı ATV-Sabah grubunun en önemli markası olan ATV'nin yeni sahibi artık Kalyon İnşaat- Kolin - Limak ortaklığı.

ATV'nin yeni sahiplerini cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul'daki 3'üncü havaalanı inşaatından tanıyoruz. Hatırlanacağı gibi 4 şirketten oluşan Limak-Cengiz-Mapa-Kalyon-Kolin Ortak Girişim Grubu ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro artı KDV ile kazanmıştı. Ortak Grişim Grubundaki 3 firma ATV'nin de yeni sahipleri oldu. Firmalarla ilgili bilgi de verelim. Üç şirketin ortak özelliği inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor olmaları. Bunun yanında devlet ihalelerine ortak girişim grubu olarak katılmaları ile de biliniyorlar.

LİMAK : Ortaklıkta yer alan Limak'ın temeli 1976'da atıldı. İnşaat alanında yoğunlaşmış durumdalar.

KALYON GRUP : Kalyon şirketinin temelini de 1974'te kurulan inşaat şirketi oluşturuyor.

KOLİN : ATV'nin üç ortağından biri olan Kolin'de bir inşaat şirketi. Kurumun temelleri 1977 yılında atıldı.

Bu üç firma havaalanı dışında baraj ihalelerinde de ortaklık sahibiler. Bunlardan biri de Yusufeli Barajı'nın inşası. Yusufeli Barajı'nın dünyanın en yüksek 3. Barajı olacağı açıklanmıştı.