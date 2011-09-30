ATV'den Av Mevsimi'ne GAY sansürü

T24 -

'Gay, küfür sayılıyor'

'Gay'i sansürlemek o varoluşu sansürlemektir'

Twitter tepkileri

Bianet'ten Işıl Cinmen sansürün sebebini ATV televizyonu yayın öncesi ekibine sordu.Yayın öncesi sorumlusu, "Gey kelimesi, bir kitleyi temsil ediyor ve küfür sayılıyor. O yüzden sansürlenmiştir" dedi.Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi Çalışmaları ekibinden Özlem Dalkıran, gey'in bir küfür değil, cinsel yönelimi anlatan bir sözcük olduğunu söylüyor.''Bir yandan, bir cinsel yönelim 'bip' mağduru oluyor, diğer yandan okullarda medya okuryazarlığı dersleri koyuluyor. Öncelikle ders alması gerekenler medya çalışanları. Oto sansür, çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Dünya eşcinsel evlilikleri kabul etmekle meşgul, Türkiye ise "bip"lemekle. Hiçbir şey "bip"leyince yok olmaz. ATV, LGBT (Lezbiyen Gay Biseksüel Transseksüel) derneklerinin tepkisine hazır olsun."Lambdaistanbul'dan Öner Ceylan, küfür olmayan bir sözcüğü küfürmüş gibi sansürlemenin, o varoluşu sansürlemek olduğunu söyledi."RTÜK, giderek oto sansürü güçlendiriyor; ama bu vahim tablonun sorumluluğu kanalda. Kanallar, 'eşcinselliği nereye kadar kırpabiliriz'i düşünüyorlar ve bu yok saymaya kadar gidiyor. Bu muhafazakârlaşmaya alışmamak için tüm yolları denemeliyiz."RTÜK İstanbul Bölge Temsilcisi Murat Sosyal ise, "Yasaklı kelimeler sözlüğümüz yok. RTÜK sansürcü değildir yayın öncesine müdahale etmez. Yayıncı yayını yaptığında sorumluluğunu da kabul ettiğini deklare etmiş olur. Kendi tedbirlerini kendi alır, demek ki yayın politikası olarak o kelimeyi doğru görmemiş. RTÜK'ün daha önce o sözcük için ceza verdiğini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.Filmin daha sonraki bölümünde, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı İdris (Deli) karakterinin, "Gelsenize ulan ibneler" lafıysa sansürlenmedi.Sansüre Twitter'dan gelen tepkilerin bazıları şöyle:Mehmetsoylu: 'Gay' Kelimesi Biplendi, hepimiz 'gay' olmaktan kurtulduk.Prekazi: Av mevsimi'nde "Ben gay'im" sansürleniyor ama Cem Yılmaz'ın "ulan ibneler" deyişi sansürlenmiyor. Değişik bir standartDenizcosskun: Sansurlemeseydi mahallenin kahvesine koşup tüm delikanlılarla sevişecektim.Tarih84: Atv az önce Av mevsimi filminde #GAY kelimesinin sesini yok etti yeni moda bipledi! #gay olmak küfür mü ayıp mı yasak mı?BlogcuAnne: Adam "Ben gay'im" derken "gay" kelimesini sansürlediler. Yuh diyorum, başka da hiçbir şey diyemiyorum!Mustafakozturk: Atv'de Av Mevsimi oynuyor şu an ve çocuk "Ben Gay im" dediğinde sansür uygulandı!?! Ülkenin neresinden tutsak dökülüyor yahu!Uursenn: ''Gay' kelimesine sansür uygulandı. Daha telaffuzundan korkuyorlar.SelimSabah: "Ben gay'im" repligini kesildi. Bu homofobiye sadece gülüyorum :) Yıl 2011.