ATV ve Sabah'ta grevci 10 gazeteci işten atıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 13 Şubat’ta başlattığı grevin beşinci gününde 10 işçi işten atıldı. Turkuvaz Medya’dan yapılan açıklamada “grevi yalnızca ATV çalışanlarının yapabileceği, gazete ve dergi çalışanlarının yaptığı grevin yasadışı olduğu” iddia edildi. Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt Kanununun 45. maddesine göre on gazetecinin iş akitleri feshedildi.Bugün TGS’nin çağrısıyla işten atılan gazeteciler için ATV-Sabah’ın Balmumcu’daki binasının önünde bir dayanışma eylemi yapıldı. Sendikalar, kitle örgütleri aydın ve sanatçılar saat 12.30’da gerçekleştirilecek eylemle gazetecilere destek verdi.TGS işten atılmaların ardından yaptığı açıklama ile Turkuvaz Medya’nın gerekçelerini yanıtladı. “Grevdeki işçinin iş aktinin feshi kanunsuzdur” başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ATV ile Sabah gazetesi ve dergileri, ayrı ayrı işyerleri değil, Turkuvaz Medya Grubu’nun çeşitli ürünleridir. Toplu iş sözleşmesi ve grev süreci, işverenin yayımladığı ürün adlarına göre değil, tamamen işletme ve işyeri tanımına uygun olarak yürütülmektedir. Greve katılan TGS üyeleri de, 2822 sayılı Kanun’a uygun olarak yasal haklarını kullanmaktadırlar. İşverenin, yasal greve katılan üyelerimizin İŞ AKİTLERİNİ FESHETMESİ ESASEN KANUNSUZLUKTUR. Bu kanun dışı uygulamaya karşı gerekli yasal girişimler Sendikamız tarafından başlatılacaktır. Bu uygulama, Turkuvaz işvereninin art niyetli ve işçi düşmanı tavrının kamuoyunca bir kez daha anlaşılmasına vesile olmuştur.”