ATV’nin şikâyet sayısı 90 bin, RTÜK'te görüşülen dosya sayısı sıfır!

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı’nın hazırladığı rapora göre, ATV hakkında 6 aydır yaklaşık 90 bin şikâyet gelmesine rağmen RTÜK hiçbir dosyayı görüşmedi.

Evrensel’den Burcu Yıldırım’ın haberine göre, Taşcı’nın hazırladığı raporunda şu bilgiler yer alıyor: 2020 yılının ilk 6 ayında ATV, seyirciler tarafından 89 bin 987 kez RTÜK’e şikâyet edildi. Kanalın en fazla şikâyet edilen yayını ise ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RTÜK Üyesi Taşcı, 'iktidar yanlısı kanalların RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in koruması altında olduğunu' söyledi. Raporda ortaya çıkan verilerin bunun açık ispatı olduğunu belirten Taşcı, “Bir kanal 6 ayda en çok şikâyet edilenler sıralamasında birinci oluyor ve hakkında tek bir rapor dahi düzenlenmiyor, o yayıncının durumu Üst Kurulda dahi görüşülmüyorsa; bunun adı denetim değil, yandaşını koruyup kollamak, denetlememek demektir. Ebubekir Şahin resmen ATV’ye dokunulmazlık zırhı giydirmiş durumda. Öyle olmasa bir kanal hakkında 6 ay boyunca bu kadar şikâyet edilirken, bir tek dosyası Üst Kurulda görüşülmez mi?” dedi.