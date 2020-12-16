atv dizisinin setinde 18 kişi Koronavirüs'e yakalandı!

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan "Maria ile Mustafa" dizisnin setinde18 kişi Koronavirüs'e yakalandı.

Medyaradar'ın haberine göre; çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan dizide başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeni Engin Öztürk'ün de aralarında olduğu 18 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtiliyor.

Pazar günleri atv'de ekrana gelen ve 17. bölümde ekrana veda edecek olan Maria ile Mustafa'nın başrollerini Jessica May ve Hilmi Cem İntepe paylaşıyor.