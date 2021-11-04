Attila Szalai'ye İspanya'dan dev talip

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin peşinde olduğu iddia edildi.

İspanya merkezli Todofichajes internet sitesi, Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin peşinde olduğunu yazdı.

Haberde, Gimenez ve Savic ikilisine alternatif arayan başkent ekibinin, Attila Szalai için teklifte bulunacağı belirtildi.

Attila Szalai'nin piyasa değerinin 11 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Szalai için piyasa değerinin uygun olduğu kaydedildi. Macar stoper için hava toplarında etkili olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe ise Szalai'yi transfer etmek isteyen kulübe kapıyı en az 20 milyon eurodan açacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında Habertürk'te katıldığı programda, euro 2020 sonrası Szalai'ye taliplerin arttığını açıklamış ve "20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" demişti.