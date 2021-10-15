Attila Szalai'ye İspanya'dan bir talip daha

Fenerbahçe'de performansı ile dikkat çeken Attila Szalai'ye Sevilla'nın ardından Atletico Madrid de talip oldu.

Mundo Deportivo gazetesi, Sevilla'nın uzun vadeli bir savunmacı aradığını ve Attila Szalai'yi gözüne kestirdiğini yazmıştı. Bu iddianın ardından oyuncuya La Liga'dan bir talip daha geldi.

AS gazetesinin iddiasına göre Sevilla'nın ardından La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid de Szalai'ye ilgi gösteriyor.

Ali Koç: 20 milyon Euro'nun altını konuşmam

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Ero'ya renklerine bağladığı Attila Szalai, Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Yaz transfer döneminde de ismi çeşitli takımlarla anılan Szalai için Ali Koç, Haziran ayında Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda, "Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.