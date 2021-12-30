Attila Szalai'den transfer açıklaması

Adı sıkça transfer iddialarıyla anılan Attila Szalai, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve hedefinin sarı-lacivertlilerin hedefine ulaşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, sarı lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 yenerek elediği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Szalai'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Doğru kelimeleri bulmak benim açımdan kolay değil. Çok iyi bir performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Daha farklı bir planımız vardı. Onu uygulamak istiyorduk. Kendi işimizi, kendimiz zorlaştırdık. Ancak günün sonunda hedefimiz tur atlamaktı. Tur atladık. Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım."