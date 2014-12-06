Attila Özdemiroğlu hastaneye kaldırıldı, durumu ağır

Ünlü müzik adamı Attila Özdemiroğlu önceki gün hastaneye kaldırıldı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki usta sanatçı, Gayrettepe’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Doktorları, yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza atan Attila Özdemiroğlu, kariyeri boyunca Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi önemli isimlerle çalıştı.

Film müzikleri de yapan sanatçının 7 Altın Portakal ödülü bulunuyor.

Eurovision Şarkı Yarışması için de besteler yapan Özdemiroğlu’nun imza attığı eserler arasında “Delisin” ve “Petrol” de var.