Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu'nu anma programının onur konuğu; Haydar Baş

İSTANBUL, (DHA) - Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu\'nu anmak için İstanbul\'da düzenlenecek programa Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, onur konuğu olarak katılacak.

22 Ekim Pazar günü Yeni Mesaj Gazetesi tarafından İstanbul\'da düzenlenen programın kapanış konuşmasını yapacak olan Prof. Dr. Baş, \"Davete katılıp, Türk tarihine damga vurmuş iki önemli isim Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu’nu yad edip, fikirlerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacağız” dedi.

20’yi aşkın konuşmacının katılacağı anma programında Attila İlhan ve Oktay Sinanoğlu bütün yönleriyle ele alınacak.

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