Attığı her kulaçla madalya kazanan Michael Phelps 2168 yıllık rekoru kırdı

ABD'li rekortmen yüzücü Michael Phelps, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü, kariyerinde 22'nci altın madalyasını kazandı. Phelps, bireysel olarak 13. altınını da alarak, Rodoslu Leonidas'ın rekorunu kırdı. Amerikalı yüzücü, 4. altın madalyaya da, bugün 200 metre karışıkta uzandı.

Phelps, 200 metre kelebek ile 4x100 ve 4x200 metre serbest takım yarışların da altın madalya kazanmıştı. Bu altın madalya, Phelsp'in olimpiyartlarda bireysel olarak aldığı 13. altın madalya oldu.

Amerikalı efsane, böylece, 2168 yıl önce kırılan bir rekoru tarihe gömdü. Antik olimpiyat oyunlarında koşucu Rodoslu Leonidas 'stadion' (yaklaşık 200 m), 'diaulos' (yaklaşık 400 m) ve 'hoplitodromos' (zırhlı araç yarışı) dallarında yarışmış ve M.Ö. 164-160-152 yıllarında (12 kez) birinci olmuştu.

NTV'nin haberine göre, olimpiyat tarihine bireysel olarak bakıldığında, Phelps'e en çok yaklaşan isimlerin 9'ar altın madalyası bulunuyor ki bunlar Larissa Latynina, Paavo Nurmi, Mark Spitz ve Carl Lewis gibi aktif spor yaşamını noktalamış isimler.

Rio'da Phelps tarih öncesine dayanan rekoru kırarken memleketinde hayat durdu. Baltimore'lu olan ABD'li sporcunun kentinde futbol maçını izlemek için toplanan binlerce kişi de bu heyecana ortak oldu. Baltimore Ravens ile Carolina Panthers maçının üçüncü çeyreğinde oyuna ara verildi ve ekranlardan canlı olarak Phelps'in yarışı izlendi.