ATT Başkanı Kolat: Vizenin kalkması söz konusu değil

Avrupa Adalet Divanı'nın almış olduğu, Türkiye'den iş amacıyla AB'ye gideceklerden vize istenemeyeceği yönündeki kararı değerlendiren Almanya Türk Toplumu (ATT) Başkanı Kenan Kolat, alınan kararın genişletilen haklara bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Kolat ayrıca, bu durumun kamuoyunda vizenin kalktığı gibi bir imaj oluşturmaması gerektiğini, bunun söz konusu olmadığını kaydetti.



ATT Başkanı Kolat, Avrupa Adalet Divanı'nın bugün aldığı kararlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu kararın öteki kararlardan farklı olarak önemli bir özelliği geriye dönük işlemesidirö diyen Kolat, "Yani geçmişte yapılan değişiklikleri Avrupa Adalet divanının saptaması ve Türkiye Avrupa Birliği ortaklık sözleşmesinden doğan hakların da bir kez daha teyit etmesidir” şeklinde konuştu.



Kararın kapsamı sınırlı



Kolat, sözlerini şöyle sürdürdü: ``Almanya, Türkiye'de çalışmakta olan TIR şoförlerinin Almanya'daki firmalarına geliş gidişleri sırasında, 1980 yılına kadar var olan vizesiz giriş hakkını, 1980 yılından sonra getirilen vize kuralıyla tanımamaya başlamıştı ve TIR şoförlerine de vize alma zorunluluğu getirmişti. Avrupa Adalet Divanı, Türkiye'deki 2 TIR şoförünün vize uygulamasına itirazı üzerine bu uygulamayı durumlarının kötüleştirildiği gerekçesiyle Türkiye, Avrupa ortaklık sözleşmesine aykırı bulmuştur. Karma Protokol'ün 41'nci maddesi `Türklerin durumu kötüleştirilemez' diyor. Bu alınan karar özellikle işverenleri ilgilendirmektedir. Diğer kesimler için şu an için böyle bir karar yoktur. Kamuoyunda vize kalktı gibi bir imaj olmasın, bu söz konusu değildir. Şu anda işverenler için Almanya'ya vize almadan girişin yolu açılmıştır. Bu karar özellikle Almanya'ya yatırım yapmak isteyen, iş karmak isteyen, burada iş bağlantıları kurmak isteyen işverenlerimiz için önemli bir kolaylık getirecektir. Bunun uygulamasının nasıl olacağını şu an için bilemiyoruz.



‘Büyük yarar sağlar'



Federal Almanya İçişleri Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığı'na bu doğrultuda gerekli işlemleri yapmalarını istediğimi belirttim. Dışişleri Bakanlığına yapacağım bir ziyaretle de özellikle vize dairelerinin ve sınırdaki görevlilerin giriş çıkışta bundan sonra anlayış göstermeleri gereğine dikkat çekeceğim. Bu karar şimdiye kadar gelen çizginin bir devamıdır. 1.1.1973'ten sonra yapılan göçmenler yasasında veya oturma yasasında yapılan sertleştirmeler iş kurma bağlamında geçersiz sayılmaktadır. Bunun şu aşamada aile birleşimi için bir etkisi olmayacaktır, bu konuda bir yanılgı olmasın. Ancak bu kararla Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık sözleşmesinin diğer maddelerini de güncelleştirilerek eşitliğe gidilmesinde büyük yarar görülmektedir. Aslında Alman hükümetinden benim beklediğim bütün bu kararları bu şekilde aldırana kadar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini desteklemesidir. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği sağlandığı takdirde Almanya uluslararası mahkemeler karşısında her defasında böyle kaybetmeyecektir. Böylelikle bir anlamda da uluslararası alanda sürekli rezil olmayacaktır.''